Haberler Yaşam Videoları Güllü'nün ölümündeki ses kayıtları ortaya çıktı! Annesini itti “Bay bay” dedi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2025 08:37
Güncelleme:11.12.2025 08:37
Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı ve 2 kişi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan gözaltında. Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. TÜBİTAK’ta incelenen ses kayıtlarında ne çıktı? Güllü cinayete mi kurban gitti? A Haber İstanbul İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
