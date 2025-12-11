11 Aralık 2025, Perşembe
Güllü'nün ölümündeki ses kayıtları ortaya çıktı! Annesini itti “Bay bay” dedi
Giriş: 11.12.2025 08:37
Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı ve 2 kişi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan gözaltında. Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. TÜBİTAK’ta incelenen ses kayıtlarında ne çıktı? Güllü cinayete mi kurban gitti? A Haber İstanbul İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.