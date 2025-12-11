11 Aralık 2025, Perşembe
Başkentte rutin çile! Ankara trafiği artık İstanbul’u aratmıyor
Giriş: 11.12.2025 09:19
Ankara’da mesai ve okul saatlerinde Konya Yolu başta olmak üzere kentin kritik arterlerinde başlayan yoğunluk sabah 10.00’a kadar sürüyor. Kuyrukların kilometrelerce uzadığı, trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Ankara’daki bu manzaralar, megakent İstanbul’daki yoğunlukla yarışır hale geldi. Detayları A Haber muhabiri Burcu Özüduru aktardı.