Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında darp iddiası! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç hakkındaki darp iddiası gündem oldu. Nişantaşı'nda bir eğlence mekanında Yanaç, tarafından darp edildiğini iddia eden genç kız Nisa Sözen, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşarak, "direkt olarak yüzüme eliyle vurdu ve beni yere yatırdı. Yerdeyken beni darp etti, vurdu, saçımı çekti." dedi. Öte yandan eğelence mekanındaki anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.