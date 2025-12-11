11 Aralık 2025, Perşembe
Arpalı Beldesi güne kar yağışıyla uyandı
Giriş: 11.12.2025 09:12
Hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düştüğü Bayburt’un Arpalı Beldesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağışın ardından belde sakinleri, sabah araçlarının üzerini kaplayan karı temizleyerek güne başladı.