İstanbul’da yangın: 3 çocuk öldü! 1’inin durumu ağır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2025 09:28
Güncelleme:11.12.2025 09:29
İstanbul Pendik'te, bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan çocuklardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 3'e yükseldi. Çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.
