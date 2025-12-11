İstanbul’da yangın: 3 çocuk öldü! 1’inin durumu ağır

İstanbul Pendik'te, bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan çocuklardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 3'e yükseldi. Çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

