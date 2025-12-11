11 Aralık 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 11.12.2025 09:28
Güncelleme:11.12.2025 09:29
Güncelleme:11.12.2025 09:29
İstanbul Pendik'te, bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan çocuklardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 3'e yükseldi. Çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.