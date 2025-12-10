10 Aralık 2025, Çarşamba

Kanser teşhisinde yeni dönem! 5 dakikada görüntüleme ve teşhis

Giriş: 10.12.2025 16:41
Giriş: 10.12.2025 16:41
Güncelleme:10.12.2025 16:42
Kanser tedavisinde en önemli etken erken teşhis. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Yapay zeka destekli yeni bir sistem var tarama ve teşhisi kolaylaştıran. Başkent Ankara’da Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başladı bu sistem. Kanser taramalarında görüntüleme süresi 5 dakikaya indi. Bu kısa süreye rağmen görüntüleme kalitesi de teşhiste şüphe bırakmayacak kadar netleşti.
