Kanser teşhisinde yeni dönem! 5 dakikada görüntüleme ve teşhis

Kanser tedavisinde en önemli etken erken teşhis. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Yapay zeka destekli yeni bir sistem var tarama ve teşhisi kolaylaştıran. Başkent Ankara’da Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başladı bu sistem. Kanser taramalarında görüntüleme süresi 5 dakikaya indi. Bu kısa süreye rağmen görüntüleme kalitesi de teşhiste şüphe bırakmayacak kadar netleşti.

