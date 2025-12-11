Canlı yayında yapay zeka-kamera testi! Dikkat her adımınız izleniyor olabilir

Son yıllarda kullanımı hızla artarak hayatın vazgeçilmezleri arasına giren yapay zeka uygulamaları, bu kez çok konuşulacak bir güvenlik iddiasıyla gündemde. Özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkisiyle tartışma konusu olan ChatGPT hakkında ortaya atılan “kamera izinsiz açılıyor mu?” sorusu kamuoyunda büyük endişe yarattı. İddialar üzerine A Haber’e katılan Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekâ-kamera ilişkisini canlı yayında test ederek çarpıcı sonuçları izleyicilerle paylaştı.