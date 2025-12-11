11 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Canlı yayında yapay zeka-kamera testi! Dikkat her adımınız izleniyor olabilir
Canlı yayında yapay zeka-kamera testi! Dikkat her adımınız izleniyor olabilir

Canlı yayında yapay zeka-kamera testi! Dikkat her adımınız izleniyor olabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 11.12.2025 04:33
Son yıllarda kullanımı hızla artarak hayatın vazgeçilmezleri arasına giren yapay zeka uygulamaları, bu kez çok konuşulacak bir güvenlik iddiasıyla gündemde. Özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkisiyle tartışma konusu olan ChatGPT hakkında ortaya atılan “kamera izinsiz açılıyor mu?” sorusu kamuoyunda büyük endişe yarattı. İddialar üzerine A Haber’e katılan Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekâ-kamera ilişkisini canlı yayında test ederek çarpıcı sonuçları izleyicilerle paylaştı.
Canlı yayında yapay zeka-kamera testi! Dikkat her adımınız izleniyor olabilir
ABONE OL
Dikkat her adımınız izleniyor olabilir
Dikkat her adımınız izleniyor olabilir
Kamyonetten çıkanlar mide bulandırdı!
Kamyonetten çıkanlar mide bulandırdı!
Aycan Yanaç hakkında darp iddiası! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Aycan Yanaç hakkında darp iddiası! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Kiracısı tarafından vurulan ev sahibi hayatını kaybetti
Kiracısı tarafından vurulan ev sahibi hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da hafif ticari araç devrildi
Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi
Kasapta kaçak alkol üretimi yapıldığı tespit edildi
Kasapta kaçak alkol üretimi yapıldığı tespit edildi
Kanser teşhisinde yeni dönem!
Kanser teşhisinde yeni dönem!
20 kent için kar ve sağanak uyarısı!
20 kent için kar ve sağanak uyarısı!
İşte Güllü’nün kızının bavullarla kaçış anı
İşte Güllü’nün kızının bavullarla kaçış anı
Kadınlar saç başa kavgaya tutuştu
Kadınlar saç başa kavgaya tutuştu
Doğal gaz kaçağı nedeniyle okul tahliye edildi
Doğal gaz kaçağı nedeniyle okul tahliye edildi
Garsondan hayat kurtaran Heimlich manevrası
Garsondan hayat kurtaran Heimlich manevrası
Daha Fazla Video Göster