26 Kasım 2025, Çarşamba

Güllü'nün ölümü! "Daire karşılığı annemi öldür" teklifi
Güllü’nün ölümü! Daire karşılığı annemi öldür teklifi

Giriş: 26.11.2025 10:31
Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir iddia gündeme geldi. İddianın sahibi Gülü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in çocuğuna bakan bakıcının oğlu Osman Yıldız. Yıldız, Tuğyan Ülkem'in Güllü'yü öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğu ileri sürdü. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları anlattı.
