Güllü’nün ölümü! "Daire karşılığı annemi öldür" teklifi

Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir iddia gündeme geldi. İddianın sahibi Gülü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in çocuğuna bakan bakıcının oğlu Osman Yıldız. Yıldız, Tuğyan Ülkem'in Güllü'yü öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğu ileri sürdü. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN