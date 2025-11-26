26 Kasım 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Güllü’nün ölümü! "Daire karşılığı annemi öldür" teklifi
Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir iddia gündeme geldi. İddianın sahibi Gülü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in çocuğuna bakan bakıcının oğlu Osman Yıldız. Yıldız, Tuğyan Ülkem'in Güllü'yü öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğu ileri sürdü. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları anlattı.