21 Şubat 2023, Salı
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Görüntüler Van’dan… Mercek bulutu görüldü
Van'ın semalarında dün akşam saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı. Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, eline cep telefonunu alan vatandaşlar bu anları kaydetti.