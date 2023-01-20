Bursa’da görülmüştü! "Mercek bulutu" dünyanın gündeminde
Bursa semalarında dün sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü. 1 saat bozulmadan kalan pembe bulut Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da ilgisini çekti. Görünce herkesin telefona sarıldığı gökyüzündeki doğa olayıyla ilgili onlarca paylaşım yapılırken sosyal medya kullanıcıları bulutu 2 farklı şeye benzetti.
Bursa'da dün sabah gökte oluşan ilginç pembe bulut sosyal medyada gündem olmuştu. Herkesin telefona sarıldığı bulut dünya gündeminde de geniş yer buldu.
KİMİ RENGİNE DİKKAT ÇEKTİ KİMİ DE UFO'LARA BENZETTİ
İngiliz gazetesi Daily Mail, bulutun dairesel olduğunu ve pembe rengine dikkat çekti.
Sosyal medyada kullanıcılar ise bulutu en çok uçan daireye benzettiler. Başka bir internet sitesi de bulutun formunu UFO'lara benzeterek "Uzaylılar mı geldi?" diyere espri yaptı.
Reddit'teki bazı kullanıcılar ise bulutu Yüzüklerin Efendisi filmindeki kötü karakter Sauron'un gözüne bahsetti.
NE OLMUŞTU?
Bursa'nın merkezi başta olmak üzere Uludağ, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde de görülen bulut, 1 saat kadar gökyüzünde kaldı. Türkiye'nin gündemine oturan, Bursa'nın merkez ilçeleri başta olmak üzere sabah saatlerinde Uludağ'ın üzerinde UFO'ya benzeyen bulut, binlerce kişi tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bulutlarla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı gökyüzü fotoğraflı paylaşımda, "Merak etmeyin, ekiplerimiz görevlerinin başında. Herkese ışıl ışıl, mutlu günler dilerim" ifadelerine yer verdi.
MERCEK BULUTU NEDİR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden edinilen bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak meydana geliyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor. Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'yu andıran bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.
Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Demirhan, "UFO görünümlü bu bulutlara Lenticular ya da Mercek bulutları denir. Bunlar genelde dağların tepelerinde olur ama gördüğüm kadarıyla bu sefer bir binanın tepesinde olmuş. Bu bulutlar, kuvvetli rüzgar ve rüzgar hızının yükseklikle değiştiği koşullarda ortaya çıkar. Demek ki Bursa'da yükseklikle artan bir rüzgar hızı vardı, yerde de kuvvetli lodos vardı. Yerdeki kuvvetli rüzgarla birlikte Mercek bulutlarının oluşması için uygun ortam ortaya çıkmış. Bu bulut akşam saatlerinde olduğu için kırmızı bir görüntüyle ortaya çıkıyor. Çünkü akşam saatlerinde akşam kızıllığı vardır. Güneşten gelen radyasyon, dünyamıza gelirken saçılmaya maruz kalır. En fazla mavi ışık saçılır fakat akşam saatlerinde dünyayla güneş arasındaki mesafe daha da uzadığı için kırmızı ışığı daha net görürüz" şeklinde açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EHLİYET AFFI 2023: Son durum ne? Ne zaman, hangi tarihte çıkacak? TBMM ehliyet affı yasalaşacak mı? Kimleri kapsayacak?
- Emekli olursam ne kadar maaş alırım? 4a emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? SGK 4A, 4B, 4C EYT MAAŞI HESAPLAMA EKRANI!
- AÖL KAYIT YENİLEME 2023: Ne zaman? 2. dönem kayıtları nerede, nasıl yapılır? AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
- 2023 Taşeron işçiye kadro çıktı mı? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? 20 OCAK TAŞERONA KADRO SON DURUM!
- TSK PROMOSYON 2023 | Jandarma JGK promosyon verilecek mi? Ödemeler ne kadar, kaç TL olacak? Astsubay ve uzman çavuş maaş zammı
- ATV Ateş Kuşları 2. bölüm 2.fragmanı: Gülayşe, köksüzlerden ayrılacak mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak?
- BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Diyanet 20 Ocak Cuma Hutbesi konusu ne? "ALLAH’IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL" İstanbul, İzmir, Bursa Cuma Vakitleri
- Son dakika: 2023 yeni borç yapılandırma paketi nedir? Borç yapılandırması nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Vergi borcu, prim, ceza...
- 20 Ocak Cuma karne töreni olacak mı, saat kaçta? Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri...
- Yüzde 30 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekliye 7.901 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur...
- 19 OCAK REYTİNG SONUÇLARI: Dün akşam en çok hangi dizi izlendi? Zirvedeki isim...
- Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?