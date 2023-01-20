20 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da görülmüştü! "Mercek bulutu" dünyanın gündeminde

Bursa’da görülmüştü! "Mercek bulutu" dünyanın gündeminde

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
ABONE OL
Bursa’da görülmüştü! Mercek bulutu dünyanın gündeminde

Bursa semalarında dün sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü. 1 saat bozulmadan kalan pembe bulut Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da ilgisini çekti. Görünce herkesin telefona sarıldığı gökyüzündeki doğa olayıyla ilgili onlarca paylaşım yapılırken sosyal medya kullanıcıları bulutu 2 farklı şeye benzetti.

Bursa'da dün sabah gökte oluşan ilginç pembe bulut sosyal medyada gündem olmuştu. Herkesin telefona sarıldığı bulut dünya gündeminde de geniş yer buldu.

KİMİ RENGİNE DİKKAT ÇEKTİ KİMİ DE UFO'LARA BENZETTİ

İngiliz gazetesi Daily Mail, bulutun dairesel olduğunu ve pembe rengine dikkat çekti.

Sosyal medyada kullanıcılar ise bulutu en çok uçan daireye benzettiler. Başka bir internet sitesi de bulutun formunu UFO'lara benzeterek "Uzaylılar mı geldi?" diyere espri yaptı.

Reddit'teki bazı kullanıcılar ise bulutu Yüzüklerin Efendisi filmindeki kötü karakter Sauron'un gözüne bahsetti.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın merkezi başta olmak üzere Uludağ, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde de görülen bulut, 1 saat kadar gökyüzünde kaldı. Türkiye'nin gündemine oturan, Bursa'nın merkez ilçeleri başta olmak üzere sabah saatlerinde Uludağ'ın üzerinde UFO'ya benzeyen bulut, binlerce kişi tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bulutlarla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı gökyüzü fotoğraflı paylaşımda, "Merak etmeyin, ekiplerimiz görevlerinin başında. Herkese ışıl ışıl, mutlu günler dilerim" ifadelerine yer verdi.

MERCEK BULUTU NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden edinilen bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak meydana geliyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor. Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'yu andıran bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Demirhan, "UFO görünümlü bu bulutlara Lenticular ya da Mercek bulutları denir. Bunlar genelde dağların tepelerinde olur ama gördüğüm kadarıyla bu sefer bir binanın tepesinde olmuş. Bu bulutlar, kuvvetli rüzgar ve rüzgar hızının yükseklikle değiştiği koşullarda ortaya çıkar. Demek ki Bursa'da yükseklikle artan bir rüzgar hızı vardı, yerde de kuvvetli lodos vardı. Yerdeki kuvvetli rüzgarla birlikte Mercek bulutlarının oluşması için uygun ortam ortaya çıkmış. Bu bulut akşam saatlerinde olduğu için kırmızı bir görüntüyle ortaya çıkıyor. Çünkü akşam saatlerinde akşam kızıllığı vardır. Güneşten gelen radyasyon, dünyamıza gelirken saçılmaya maruz kalır. En fazla mavi ışık saçılır fakat akşam saatlerinde dünyayla güneş arasındaki mesafe daha da uzadığı için kırmızı ışığı daha net görürüz" şeklinde açıkladı.

Gökyüzüne bakan şaştı kaldı! O ilimizde görüldü GÖKYÜZÜNE BAKAN ŞAŞTI KALDI! O İLİMİZDE GÖRÜLDÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA