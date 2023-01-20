Bursa’da görülmüştü! "Mercek bulutu" dünyanın gündeminde

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Demirhan, "UFO görünümlü bu bulutlara Lenticular ya da Mercek bulutları denir. Bunlar genelde dağların tepelerinde olur ama gördüğüm kadarıyla bu sefer bir binanın tepesinde olmuş. Bu bulutlar, kuvvetli rüzgar ve rüzgar hızının yükseklikle değiştiği koşullarda ortaya çıkar. Demek ki Bursa'da yükseklikle artan bir rüzgar hızı vardı, yerde de kuvvetli lodos vardı. Yerdeki kuvvetli rüzgarla birlikte Mercek bulutlarının oluşması için uygun ortam ortaya çıkmış. Bu bulut akşam saatlerinde olduğu için kırmızı bir görüntüyle ortaya çıkıyor. Çünkü akşam saatlerinde akşam kızıllığı vardır. Güneşten gelen radyasyon, dünyamıza gelirken saçılmaya maruz kalır. En fazla mavi ışık saçılır fakat akşam saatlerinde dünyayla güneş arasındaki mesafe daha da uzadığı için kırmızı ışığı daha net görürüz" şeklinde açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN