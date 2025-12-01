Seçimden önce Ağaç A.Ş’den 20 MİLYAR TL çıkmış

SEÇİMDEN ÖNCE AĞAÇ A.Ş'DEN 20 MİLYAR TL ÇIKMIŞ

Şimdi Dinçer Kantar'ın vermiş olduğu ifadede de; Dinçer Kantar burada aslında ihale almaya çalışan bir iş insanı. Burada da vermiş olduğu ifadede diyor ki: "Ben metreküp başına 2600 TL teklif verdim ilk başta. Sonrasında bana geldiler dediler ki; 'Sen metreküp başına...' Ümit Polat diyor bunu, 'Sen metreküp başına 2600 lira verme, 2930 lira ver.'"

"Niye 2930 lira vereyim?" "Çünkü" diyor, "aradaki 330 TL'lik farkı biz alacağız." Biz dediği; Ali Sukas'la birlikte Ağaç A.Ş. alacak. Ve sonrasında, akabinde, bu Dinçer Kantar'ın ifadesi hayli uzun biz bunu biraz kısalttık onu da altını çizeyim. Dinçer Kantar'ın sahibi olduğu firma, ortağıyla da görüşerek bu teklifi kabul ediyorlar. Kabul ettikten sonra da zaten kendi de söylüyor.

Akabinde diyor ki; "13.06.2024 tarihinde Ağaç A.Ş.'den -firmanın ismini söyleyerek- hesabına 10 milyon ödeme yapıldı. Biz de 14.06.2024 tarihinde firmamızın Ümraniye Çarşı İstanbul Şubesi hesabından 6.650.000 TL para çektim ve Yücel Mengir ile birlikte aynı gün Ağaç A.Ş.'nin Kurnaköy'deki toprak döküm sahasına giderek burada Ali Sukas'la görüştük. Ali Sukas'a, bu ihalenin yaklaşık maliyeti üzerine eklenen fiyatın karşılığı olan 6 milyon TL parayı getirdiğimizi söyledim" diyor. Bunun karşılığında da şu tepki oluyor karşı taraftan, diyor ki; "6 milyon TL'yi neden TL olarak getiriyorsun? Bunu" diyor, "bir dahaki sefere dolar olarak getir veya bunu da git dolar yap öyle getir." Aslında burada, sonrasındaysa o döviz bürolarından bu dolara çevriliyor. Dolara çevrildikten sonra da yine Ali Sukas'a gidiyor.

Şimdi MASAK'ın önemli tespitleri var. MASAK raporunda diyor ki: Şimdi bu para trafiği var Ağaç A.Ş.'de. Bu kişiler üzerinden bu para trafiği yapılıyor fakat bu kişilere baktığımızda herhangi bir zenginleşmesi söz konusu değil bu kişilerin. Bu da MASAK raporuna göre şu tespit yapılıyor: Burada toplanan para, "sistem" adı verilen, o Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu örgütteki "sistem" adı verilen kasaya aktarılıyor. Bu havuzdan da kendi çıkarları doğrultusunda para aktarımı yapılıyor.

Ağaç A.Ş.'den çıkan para bu şekilde. Yani MASAK raporlarının bize vermiş olduğu veriler bu şekilde. 2023 seçimlerinden önce MASAK raporlarında yıllık olarak Ağaç A.Ş.'nin yapmış olduğu müteahhitlere, iş insanlarına olan ödemeler 5 milyonun hep altında. Fakat 2023 yılı seçim zamanına geldiğimizde bu biraz daha artıyor. Sonrasındaysa, o yayınımızın başında da söyledik ya hani; Ekrem İmamoğlu ile birlikte Ali Sukas'ın görüşmesinin ardından -zaten Ekrem İmamoğlu Ali Sukas'a yeteri kadar destek vermediği için kızdığını beyan ediyordu görgü tanıkları- hemen 2024 Mart ayından önce Ağaç A.Ş.'nin kasasından yaklaşık 20 milyar TL çıkmış. Bu 20 milyar TL'nin yüzde kaçı müteahhitlere gitti, bunların ne kadarı gerçek ödeme? Çok büyük bir rakam ve önümüzdeki günlerde zaten savcılık kaynaklarında da görüştüğümüzde, savcılık kaynaklarıyla görüştüğümüzde zaten ek iddianameler gelerek yeni raporlar da sunulacak iddianamenin içerisine.

Burada da şöyle bir durum söz konusu: Ben müteahhite gittim, Ağaç A.Ş. olarak müteahhite gittim dedim ki; "Seçim için bize para gerekiyor." Müteahhit de dedi ki; "Benim param yok, sizden gelecek bir para bekliyorum. Sizden gelecek paramı alırsam ben size ödeme yaparım." Ağaç A.Ş.'den şöyle bir cevap geliyor karşılığında: "Tamam, biz sana şu anda belki ödeme yapamıyoruz, yaptığın işler karşılığında biz sana ödeme yapamıyoruz ama şöyle bir şey söz konusu; biz sana çek verelim, sen bu çeki bozdurup tekrar bize geri ver." Bunun da en büyük kanıtı yine bu.

Bu şirket çalıştığı iş insanlarından biri yine, Ağaç A.Ş. tarafından 2.5 milyonluk bir çek veriliyor. Çek aynı gün içerisinde Hüsnü Yüksel Tunar tarafından ciro ediliyor ve sonrasındaysa yine Ali Sukas'a teslim ediliyor. Yani Ağaç A.Ş.'den para çıkıyor resmi bir şekilde, sonrasındaysa gayri resmi bir şekilde Ali Sukas'a tekrar dönmüş oluyor.

Çok yüksek rakamlar. Zira 2024 seçimlerinden hemen önce, o konuşmanın hemen ardından yaklaşık 20 milyar TL'lik Ağaç A.Ş.'den bir çıkış... Zaten grafiğe baktığımızda çok orantısız bir grafik olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz.