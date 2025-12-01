01 Aralık 2025, Pazartesi

Seçimden önce Ağaç A.Ş'den 20 MİLYAR TL çıkmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB hakkında hazırladığı iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Ancak iddianamede yer alan 'Ağaç A.Ş.'de rüşvet iddiaları' pek konuşulmadı. Detaylarında neler var? A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinde Ağaç A.Ş.'de rüşvet iddiasının detayları ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan özel bilgileri canlı yayında anlattı.

AĞAÇ A.Ş.'DE USULSÜZ İHALE İDDİASI

İşte o açıklamalardan satır başları;

EKREM İMAMOĞLU ÖRGÜT LİDERİ

Ağaç A.Ş.'de yapılan bir ihalenin değil, Ağaç A.Ş.'nin genelini ilgilendiren bir konu üzerinde durduk. Şimdi bir tablomuz var. Bu tablonun en başında, iddianamenin de en başında olduğu görülen Ekrem İmamoğlu örgüt lideri. Sonrasında Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve Ali Sukas'ın altında da Özel Kalem Müdürü Murat Or, Ümit Polat Satın Alma Müdürü, Fatih Yağcı Satın Alma Şefi, Hüsnü Yüksel Tunar da Ali Sukas'ın kasası.

13 TEDARİKÇİ FİRMA RÜŞVET TALEP EDİLDİĞİNİ ANLATTI

Tanık beyanları, gerek Ümit Polat'ın ifadeleri gerek gizli tanığın vermiş olduğu ifadelerde, Ali Sukas'la Ekrem İmamoğlu Ağaç A.Ş.'de 2024 yılında bir görüşme gerçekleştiriyor. Ve bu görüşmede de şu ifadeler kullanılıyor. Ekrem İmamoğlu, Ali Sukas'a diyor ki; "Sen bize 2023 seçimlerinde yeteri kadar yardım yapmadın. 2024 seçimlerinde bu yardımların daha da fazlasının yapılmasını istiyoruz. Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum" diyor.

Sonrasındaysa Ali Sukas da çalıştığı iş insanlarına bir haber gönderiyor. Hem Murat Or aracılığıyla hem Ümit Polat aracılığıyla. 12-13 müteahhite birden haber göndererek onlardan rüşvet talep ettiği iddiaları var. Böyle iddialar var.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

İddianameden satır başları bunlar. Bunlar bizim söylemiş olduğumuz cümleler, söylemiş olduğumuz kelimeler değil, iddianamenin içinde yer alan bilgiler. Şimdi Gizli Tanık Gürgen'in vermiş olduğu ifadede, "Ertan Yıldız isimli şahıs İBB'nin bütün iştiraklerinden sorumlu başkan danışmanı olarak görev yapar. Kendisini bu şekilde tanırım. 2019 yerel seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra, yukarıda bahsettiğim para toplama işi ayda bir ya da iki ayda bir olmaktadır. Bu paralar Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin tüm iştiraklerinden talep eder.

Bu paraların toplanma amacı; kişisel menfaatte kullanmak, seçim süreçlerinden yapılacak harcamaları finanse etmek, Ekrem İmamoğlu'nun harcamalarını finanse etmek gibi sebepler. Hatta CHP İl binasının alınması sürecinde Ağaç A.Ş.'den bu şekilde 8 milyon TL para toplanarak teslim edilmiştir."

Şimdi bir diğer ifade de önemli. O da Ümit Polat'ın ifadesi, kendisi satın alma müdürü Ağaç A.Ş.'de. O da diyor ki; "Ekrem İmamoğlu ile Ali Sukas, Ağaç A.Ş.'nin teras katındaki toplantı odasında yaklaşık bir saat görüştüler. Sonrasında, bu görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra, herkes Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde yeterince destek olmadığı ve bu paraları toplanmadığı için Ali Sukas'a kızdığından bahsediyordu." Yine tanık beyanında, daha doğrusu gizli tanık beyanında yine bu talepler dile getiriliyor.

Aslında iddianamede geçen tanıklar, adı geçen tanıklar, bunlar yine Gürgen, gizli tanık... Dinçer Kantar aslında bir müteahhit. Kendisi şu beyanda bulunuyor: "Metreküp başına 2.600 TL teklif verdim. Daha sonra beni Ümit Polat arayarak Ağaç A.Ş.'ye çağırdı ve en uygun teklifi bizim verdiğimizi söyledi. Ancak bu fiyatı revize etmem gerektiğini, metreküp başına 2.900 TL teklif vermemi, arada kalan 330 TL'lik farkı da kendilerine ödemem gerektiğini söyledi." Bu rüşvet iddialarından biri.

BERNA SUKAS'A ARAÇ DESTEĞİ

Bir diğer rüşvet iddiası da şu; Gizli Tanık Gürgen'in vermiş olduğu ifadede diyor ki; Berna Sukas, seçim desteği olması için zorla para talep edilmiş olup... Bunu talep eden Ali Sukas. Eşi Berna Sukas'ın milletvekilliği adaylığına destek olabilmesi adına Berna Sukas için bir talepte bulunmuş. Bu talep de aslında araç vererek olmuş.

Bir liste oluşturuluyor. Ağaç A.Ş. ile hangi müteahhitler iş yapıyor, hangi oranda iş yapıyorlar, ne kadar bize para kazandırıyorlar? Buna orantılı olarak bu müteahhitlerden, bu iş insanlarından para talep ediyorlar. Bunlar yine Fatih Yağcı'nın, Ümit Polat'ın, Murat Or'un vermiş olduğu ifadeler ve gizli tanık Gürgen'in vermiş olduğu ifadelerde.

SEÇİMDEN ÖNCE 20 MİLYAR TL ÇIKMIŞ

Şimdi "Eylem 122"ye baktığımızda, Eylem 122'de şüpheli listesi bu şekilde. Eylem delillerine baktığımızda da yine şüpheli kişilerin, daha doğrusu rüşvet veren kişilerin vermiş olduğu beyanlar, HTS baz kayıtları, kolluk araştırma tutanakları, hesap hareketleri, tanık beyanları ve bir de çek var.

Kişilerin vermiş olduğu ifadeler çok önemli. Çünkü ifadelere göre savcılık bir yol haritası çiziyor ve bu yol haritasıyla birlikte de kolluk kuvvetleri buna uygun işlemler yapıyor. Şimdi şüpheli Ümit Polat'ın vermiş olduğu ifade. Şüpheli Ümit Polat kimdi? Satın Alma Müdürüydü, Ağaç A.Ş.'deki Satın Alma Müdürüydü. Şimdi kendisi diyor ki; "Ağaç A.Ş.'de Satın Alma Müdürü olarak görev yapıyorum. 2024 yılında seçimlerden sonra bir gün Ali Sukas beni yanına çağırdı ve 'Yukarıdan para istiyorlar. Bu firmalardan toplayıp vermemiz lazım' dedi. Ben de 'Yukarısı kim?' diye sordum ve 'Yukarısı kimse gelsin kendisi istesin' dedim. Kendisi de bana kızarak; 'Ben mi istiyorum? Yukarısı istiyor. Burada siyasi bir amaca hizmet ediyoruz' dedi."

Bu ifadenin özelinde de şu ortaya çıkıyor. Aslında Ağaç A.Ş.'de çalışanlar arasında Ali Sukas'ın adı tırnak içerisindeyse "Yüzde 10 pay isteyen kişi" olarak...

Evet, hani kaba bir tabir olmasın, "Yüzde 10 Ali Sukas" diyorlar. Komisyon gibi bir şey.

SEÇİMDEN ÖNCE AĞAÇ A.Ş'DEN 20 MİLYAR TL ÇIKMIŞ

Şimdi Dinçer Kantar'ın vermiş olduğu ifadede de; Dinçer Kantar burada aslında ihale almaya çalışan bir iş insanı. Burada da vermiş olduğu ifadede diyor ki: "Ben metreküp başına 2600 TL teklif verdim ilk başta. Sonrasında bana geldiler dediler ki; 'Sen metreküp başına...' Ümit Polat diyor bunu, 'Sen metreküp başına 2600 lira verme, 2930 lira ver.'"

"Niye 2930 lira vereyim?" "Çünkü" diyor, "aradaki 330 TL'lik farkı biz alacağız." Biz dediği; Ali Sukas'la birlikte Ağaç A.Ş. alacak. Ve sonrasında, akabinde, bu Dinçer Kantar'ın ifadesi hayli uzun biz bunu biraz kısalttık onu da altını çizeyim. Dinçer Kantar'ın sahibi olduğu firma, ortağıyla da görüşerek bu teklifi kabul ediyorlar. Kabul ettikten sonra da zaten kendi de söylüyor.

Akabinde diyor ki; "13.06.2024 tarihinde Ağaç A.Ş.'den -firmanın ismini söyleyerek- hesabına 10 milyon ödeme yapıldı. Biz de 14.06.2024 tarihinde firmamızın Ümraniye Çarşı İstanbul Şubesi hesabından 6.650.000 TL para çektim ve Yücel Mengir ile birlikte aynı gün Ağaç A.Ş.'nin Kurnaköy'deki toprak döküm sahasına giderek burada Ali Sukas'la görüştük. Ali Sukas'a, bu ihalenin yaklaşık maliyeti üzerine eklenen fiyatın karşılığı olan 6 milyon TL parayı getirdiğimizi söyledim" diyor. Bunun karşılığında da şu tepki oluyor karşı taraftan, diyor ki; "6 milyon TL'yi neden TL olarak getiriyorsun? Bunu" diyor, "bir dahaki sefere dolar olarak getir veya bunu da git dolar yap öyle getir." Aslında burada, sonrasındaysa o döviz bürolarından bu dolara çevriliyor. Dolara çevrildikten sonra da yine Ali Sukas'a gidiyor.

Şimdi MASAK'ın önemli tespitleri var. MASAK raporunda diyor ki: Şimdi bu para trafiği var Ağaç A.Ş.'de. Bu kişiler üzerinden bu para trafiği yapılıyor fakat bu kişilere baktığımızda herhangi bir zenginleşmesi söz konusu değil bu kişilerin. Bu da MASAK raporuna göre şu tespit yapılıyor: Burada toplanan para, "sistem" adı verilen, o Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu örgütteki "sistem" adı verilen kasaya aktarılıyor. Bu havuzdan da kendi çıkarları doğrultusunda para aktarımı yapılıyor.

Ağaç A.Ş.'den çıkan para bu şekilde. Yani MASAK raporlarının bize vermiş olduğu veriler bu şekilde. 2023 seçimlerinden önce MASAK raporlarında yıllık olarak Ağaç A.Ş.'nin yapmış olduğu müteahhitlere, iş insanlarına olan ödemeler 5 milyonun hep altında. Fakat 2023 yılı seçim zamanına geldiğimizde bu biraz daha artıyor. Sonrasındaysa, o yayınımızın başında da söyledik ya hani; Ekrem İmamoğlu ile birlikte Ali Sukas'ın görüşmesinin ardından -zaten Ekrem İmamoğlu Ali Sukas'a yeteri kadar destek vermediği için kızdığını beyan ediyordu görgü tanıkları- hemen 2024 Mart ayından önce Ağaç A.Ş.'nin kasasından yaklaşık 20 milyar TL çıkmış. Bu 20 milyar TL'nin yüzde kaçı müteahhitlere gitti, bunların ne kadarı gerçek ödeme? Çok büyük bir rakam ve önümüzdeki günlerde zaten savcılık kaynaklarında da görüştüğümüzde, savcılık kaynaklarıyla görüştüğümüzde zaten ek iddianameler gelerek yeni raporlar da sunulacak iddianamenin içerisine.

Burada da şöyle bir durum söz konusu: Ben müteahhite gittim, Ağaç A.Ş. olarak müteahhite gittim dedim ki; "Seçim için bize para gerekiyor." Müteahhit de dedi ki; "Benim param yok, sizden gelecek bir para bekliyorum. Sizden gelecek paramı alırsam ben size ödeme yaparım." Ağaç A.Ş.'den şöyle bir cevap geliyor karşılığında: "Tamam, biz sana şu anda belki ödeme yapamıyoruz, yaptığın işler karşılığında biz sana ödeme yapamıyoruz ama şöyle bir şey söz konusu; biz sana çek verelim, sen bu çeki bozdurup tekrar bize geri ver." Bunun da en büyük kanıtı yine bu.

Bu şirket çalıştığı iş insanlarından biri yine, Ağaç A.Ş. tarafından 2.5 milyonluk bir çek veriliyor. Çek aynı gün içerisinde Hüsnü Yüksel Tunar tarafından ciro ediliyor ve sonrasındaysa yine Ali Sukas'a teslim ediliyor. Yani Ağaç A.Ş.'den para çıkıyor resmi bir şekilde, sonrasındaysa gayri resmi bir şekilde Ali Sukas'a tekrar dönmüş oluyor.

Çok yüksek rakamlar. Zira 2024 seçimlerinden hemen önce, o konuşmanın hemen ardından yaklaşık 20 milyar TL'lik Ağaç A.Ş.'den bir çıkış... Zaten grafiğe baktığımızda çok orantısız bir grafik olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz.

