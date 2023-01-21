Tüm dünyada ilgi görmüştü! Mercek bulutu yeniden gökyüzünde
YAŞAM AA
Bursa semalarında iki gün önce sabah saatlerinde görülen “mercek bulutu” hem Türkiye’de hem de dünyada ilgiyle karşılanmıştı. Bulut, 2 günün ardından yine görüldü.
Kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti.
Doğa olayı hortumu andıran büyük bulutun çevresinde küçük boyutlarda mercek bulutları da gözlemlendi.
Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.
MERCEK BULUTU NEDİR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarım Kredi Market 21-31 Ocak İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! Giden avantajlı çıkıyor! Meyve, sebze, çay, atıştırmalık ürünler...
- İşçi zammı 2023 son dakika: 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?
- İŞKUR TYP başvuru ekranı: 2023 MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı hangi illerde? Güncel İŞKUR TYP ilanları...
- Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? 2023 Diyanet takvimi: Regaip gecesi hangi tarihte idrak edilecek?
- 20 Ocak REYTİNG SONUÇLARI: Dünün birincisi kim oldu? Müge Anlı, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
- EYT'DE BEKLENEN AÇIKLAMA: O tarihte Meclis'e geliyor... 2023 EYT ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ne zaman yatacak?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? Bekçi alımı 2023 başvuru şartları neler? İl il kontenjanlar...
- Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. alımlar var mı, olacak mı?
- Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kura takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli maaşı 2 bin liranın üzerinde artacak! Maaş tablosu netleşti! 2 bin 587 lira fark! %13 refah payı, 3600 ek gösterge, ek artış...