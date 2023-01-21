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Tüm dünyada ilgi görmüştü! Mercek bulutu yeniden gökyüzünde

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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Tüm dünyada ilgi görmüştü! Mercek bulutu yeniden gökyüzünde

Bursa semalarında iki gün önce sabah saatlerinde görülen “mercek bulutu” hem Türkiye’de hem de dünyada ilgiyle karşılanmıştı. Bulut, 2 günün ardından yine görüldü.

Kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti.

Doğa olayı hortumu andıran büyük bulutun çevresinde küçük boyutlarda mercek bulutları da gözlemlendi.

Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

MERCEK BULUTU NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.

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