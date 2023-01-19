19 Ocak 2023, Perşembe
Mercek Bulutu nedir, neden oluşur? Mercek bulut nerede görüldü? Gökyüzünden ilginç görüntüler
Bursa'nın bazı ilçerinde görülen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan mercek bulutu, vatandaşların ilgisini çekti. Gökyüzünde beliren ilginç görüntülerle ilgili sosyal medyada fotoğraflar paylaşıldı. Bazı kullanıcılar, oluşan görüntüyü UFO'ya benzetti. Peki, "Mercek Bulutu nedir, neden oluşur?" İşte, merak edilenler...
Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 10:35
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