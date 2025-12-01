01 Aralık 2025, Pazartesi
KIZILELMA'nın peş peşe başarısı dünyayı şaşkına çevirdi! Siyonist gazeteden itiraf
Türk savunma sanayisinin göz bebeği KIZILELMA dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Gazze'de yürüttüğü soykırım nedeniyle uluslararası arenada eleştirilerin hedefi olan İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Türkiye'nin KIZILELMA ile gerçekleştirdiği tarihi hava-hava tam isabet vuruşunu manşetine taşıdı. Gazete, dünyanın bu başarıyı 'şok içinde izlediğini' yazdı. Peki Avrupa'dan Hindistan'a, Rusya'dan Çin'e kim ne dedi?
