KIZILELMA'nın peş peşe başarısı dünyayı şaşkına çevirdi! Siyonist gazeteden itiraf

Türk savunma sanayisinin göz bebeği KIZILELMA dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Gazze'de yürüttüğü soykırım nedeniyle uluslararası arenada eleştirilerin hedefi olan İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Türkiye'nin KIZILELMA ile gerçekleştirdiği tarihi hava-hava tam isabet vuruşunu manşetine taşıdı. Gazete, dünyanın bu başarıyı 'şok içinde izlediğini' yazdı. Peki Avrupa'dan Hindistan'a, Rusya'dan Çin'e kim ne dedi?

Türkiye, savunma havacılığında dünya literatürüne giren tarihi bir başarıya imza attı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Karadeniz'de gerçekleştirilen testte, ASELSAN üretimi MURAD AESA radarıyla tespit ettiği hedef uçağı, TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesi ile tam isabetle vurdu.

Böylece dünya tarihinde ilk kez, tamamen insansız bir savaş uçağı, kendi AESA radarı üzerinden bir hava hedefini BVR (görüş ötesi) angajmanla imha etti.

Test faaliyeti, Türkiye'nin "görülmeden gören, vurulmadan vuran" yeni nesil hava muharebe konseptinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Düşük radar izi ve gelişmiş sensör kapasitesiyle KIZILELMA, hava-hava muharebelerinde insanlı savaş uçaklarının dahi üstünde bir performans ortaya koyabileceğini kanıtladı.

Bu başarı, ABD ve Avustralya'nın ortak geliştirdiği MQ-28 Ghost Bat için 2025'te planlanan atışı dahi geride bırakarak Türkiye'yi insansız hava muharebesi alanında dünyanın öncüsü konumuna taşıdı.

SİYONİST GAZETENİN İTİRAFI: "TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA BİR DÖNÜM NOKTASI YARATTI"

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın, hizmete girmeden önce gerçekleştirdiği benzersiz başarıyı ayrıntılı şekilde duyurdu. Haberde KIZILELMA'nın radar güdümlü GÖKDOĞAN hava-hava füzesiyle bir jet hedefi tam isabetle vurmasının, "insansız hava araçları tarihinde eşi görülmemiş" bir kırılma olduğu vurgulandı.

"İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNİ RAHATSIZ EDEN GÜÇ"

Maariv, Türkiye'nin bu atılımla uluslararası hava üstünlüğü yarışında çıtayı yeniden belirlediğini yazarken, bunun yalnızca teknolojik bir adım değil, "küresel askeri dengeleri değiştirecek bir hamle" olduğuna dikkat çekti.

Siyonist gazete, Türkiye'nin ulaştığı seviyenin, Gazze'de sivil katliamlarıyla gündeme gelen İsrail işgal güçlerini rahatsız eden bir güç gösterisi olduğunun altını çizdi.

SİNOP'TAKİ TEST İSRAİL'İ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Maariv'de gerçekleştirilen testin ayrıntıları bir bir verildi:

– KIZILELMA, Karadeniz'in Sinop kıyılarında yapılan testte gelişmiş ASELSAN MURAD AESA radarıyla hedefi tespit etti.
– TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesi, KIZILELMA'nın kanat altından ateşlendi.
– Füze jet hedefi doğrudan vurarak, dünyada ilk kez bir İHA'nın "görüş hattı ötesi" hava-hava önleme görevini başarıyla tamamlamasını sağladı.

Maariv, bu gelişmeyi "ağır sınıf insansız hava araçlarının savaş kabiliyetini yeniden tanımlayan başarı" olarak değerlendirdi.

F-16'LAR VE AKINCI İLE ORTAK UÇUŞ: DAHA ÖNCE HİÇ YAPILMADI

Gazeteye göre testin bir diğer kritik boyutu, KIZILELMA'ya beş F-16 ve bir AKINCI TİHA'nın eşlik etmesi oldu. Böylece insanlı ve insansız platformlar ilk kez ileri hava muharebesi senaryosunda ortak görev icra etti.

Maariv bu durumu, Türkiye'nin geleceğin muharebe doktrininde söz sahibi olacağının açık bir göstergesi olarak yorumladı.

BAYRAKTAR KIZILELMA "HAVA-HAVA" FÜZESİYLE HEDEFİ VURDU
"GÖRÜNMEDEN GÖRMEK VURULMADAN VURMAK"

İsrail gazetesi, Türk savunma çevrelerinin test için kullandığı ifadeyi özellikle manşetleştirdi:

"Görünmeden görmek, vurulmadan vurmak."

Maariv, KIZILELMA'nın düşük radar izi, yüksek riskli bölgelerde operasyon yapabilme ve hem taarruz hem önleme görevlerini aynı anda yürütebilme kabiliyetinin, dünya orduları için "yeni bir çağın habercisi" olduğunu yazdı.

Bu tespit, Gazze'de işlediği suçları örtmek için teknolojik üstünlük görüntüsü vermeye çalışan İsrail işgal güçlerinin, Türkiye'nin atılım karşısında ne denli rahatsız olduğunu da ortaya koydu.

BOEING GERİDEN GELİYOR: SİYONİST GAZETENİN DİKKAT ÇEKEN KARŞILAŞTIRMASI

Maariv, Türkiye'nin başarısını anlatırken ABD–Avustralya ortak üretimi MQ-28 Ghost Bat ile karşılaştırma yaptı. Haberde:

– MQ-28'in ilk gerçek füze denemesini henüz gelecek ay yapacağı,
– Buna karşın Türkiye'nin tam operasyonel bir yeteneği çoktan gösterdiği,
vurgulandı.

Gazete, bu tabloyu "KIZILELMA rakiplerini geride bırakarak yarışın merkezine yerleşti" sözleriyle itiraf etti.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN SÖZLERİ MAARİV'DE GENİŞ YER BULDU

Siyonist gazete, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO'su Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarını aynen aktardı:

"İnsansız bir hava aracının radar güdümlü hava-hava füzesini ateşleyip tam isabet sağlaması dünya tarihinde bir ilk. Türkiye bunu başaran ilk ülke oldu."

Maariv, bu sözleri Türkiye'nin savunma sanayii vizyonunun göstergesi olarak değerlendirdi ve bunun geleceğin savaş alanlarını şekillendirecek yeni bir konsept olduğunu yazdı.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR" – TÜRKİYE'NİN MESAJI NET

Gazete, KIZILELMA'nın henüz Türk Hava Kuvvetleri filosuna dâhil olmamasına rağmen, gelecek on yılın hava güç dengelerini değiştirmeye aday olduğunu belirtirken şu ifadeye yer verdi:

"Türkiye, hava üstünlüğü yarışında küresel liderlik iddiasını ilan etti."

THE TIMES OF INDIA: TÜRK UAV JET HEDEFİ VURDU

The Times of India, Bayraktar KIZILELMA'nın yaptığı denemeyi "dünya çapında bir ilk" olarak duyurdu.

Haberde, testin BVR (görüş ötesi) hava-hava füze angajmanı olduğuna dikkat çekildi; bu başarıyı Türk savunma sanayisinin ileri seviye yeteneğini gösteren önemli bir adım olarak değerlendirdi.

KIZILELMA'nın hedefi tam isabetle vurmasından duyulan memnuniyet ve "küresel rekabette Türkiye'nin konumunun yükseldiği" vurgulandı.

TASS: KIZILELMA DÜNYA HAVACILIK TARİHİNE GEÇTİ

Rusya'nın devlet ajansı TASS, KIZILELMA'nın süpersonik bir jet hedefini görüş ötesi bir hava-hava füzesiyle vurarak "dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attığını" yazdı.

Haberde Sinop açıklarında gerçekleştirilen testin önemi özellikle vurgulandı. TASS, insanlı uçakların monopolündeki hava-hava kabiliyetlerinin artık Türkiye'nin geliştirdiği insansız bir platform tarafından sergilenmesinin stratejik dengeleri değiştirdiğini belirtti.

RIA NOVOSTİ: UAV'LER HAVA-HAVA GÖREVİNE UYGUN DEĞİLDİ… TA Kİ KIZILELMA'YA KADAR

Rus devlet ajansı RIA Novosti, haberinde dünya genelindeki İHA'ların büyük çoğunluğunun hava-yer görevleri için üretildiğini hatırlattı. Ajans, KIZILELMA'nın "hava-hava muharebesi yapabilen ilk insansız platform" olduğunu vurgulayarak Baykar'ın açıklamalarına geniş yer verdi.

RIA, Türkiye'nin bu başarıyla uçak tasarım paradigmasını kırdığını yazdı.

XİNHUA: SENSÖR FÜZYONU VE MÜHENDİSLİK ENTEGRASYONU ÖRNEĞİ

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, KIZILELMA'nın testinde radarı, uçuş kontrol algoritması ve GÖKDOĞAN BVR füzesinin tam uyum içinde çalıştığını vurguladı.

Haberde bu atışın, Türkiye'nin savunma sanayisinde ileri mühendislik entegrasyonunda yeni bir eşik açtığı ifade edildi.

Ajans, testin teknik yönlerine odaklanarak gelişmeyi "bütünleşik yerli havacılık mühendisliğinin göstergesi" diye tanımladı.

AZERTAC: İNSANSIZ HAVA MUHAREBELERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI

Azerbaycan'ın resmi ajansı Azertac, KIZILELMA'nın gerçekleştirdiği atışı "hava muharebesinde yeni bir dönem" olarak yorumladı. Haberde platformun hem insanlı savaş uçaklarıyla kol uçuşu yapabilmesi hem de milli radar ve füze sistemleriyle tam uyum göstermesi öne çıkarıldı.

APA: DÜNYA ÇAPINDA İLK

APA haber ajansı, KIZILELMA'nın gerçekleştirdiği testten "dünya çapında bir ilk" ifadeleriyle bahsetti. Haberde özellikle test uçuşunun senaryo detaylarına ve GÖKDOĞAN füzesinin supersonik hedefi tam isabetle vurmasına dikkat çekildi.

SPUTNİK ARMENIA: TÜRKİYE HAVACILIKTA YENİ BİR ÇAĞ AÇTI

Sputnik medya grubu, Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarına yer vererek testin "dünya üzerinde hiçbir insansız platformun başaramadığı bir yetenek" olduğunu yazdı. Haberde Türkiye'nin "yeni bir havacılık çağının kapılarını açtığı" ifadeleri kullanıldı.

AMİCHAİ STEİN: HAVACILIKTA TARİHİ EMSAL

İsrailli gazeteci Amichai Stein, resmi sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede KIZILELMA'nın testini "havacılık tarihinde tarihi bir emsal" olarak niteledi. Stein, Türk platformunun jet motorlu bir hava hedefini hava-hava füzesiyle vuran ilk insansız savaş uçağı olduğunu vurguladı.

FLIGHTGLOBAL: RADAR-UÇAK-FÜZE ENTEGRASYONU BAŞARIYLA DOĞRULANDI

Birleşik Krallık merkezli havacılık otoritesi FlightGlobal, gelişmeyi teknik açıdan değerlendirdi. Baykar'ın açıklamasına dayanan haberde KIZILELMA'nın radarı, uçuş sistemleri ve GÖKDOĞAN füzesi arasındaki mükemmel veri iletişiminin test tarafından doğrulandığı kaydedildi. FlightGlobal, atışı "uçak seviyesi muharip görev entegrasyonu" olarak tanımladı.

PENTAPOSTAGMA (YUNANİSTAN): 'ALARM: ACİLEN F-35 VE RAFALE ALINMALI'

Yunanistan merkezli Pentapostagma, KIZILELMA'nın MURAD AESA radarıyla 30 mil mesafeden F-16'ya "kilit attığını" ve GÖKDOĞAN füzesi entegrasyonunun başarıyla test edildiğini yazdı.

Haberde bu gelişme "stratejik tehdit" olarak nitelendirildi; Atina'nın acilen F-35 ve Rafale tedarikine yönelmesi gerektiği vurgulandı.

ARMY RECOGNITION: JET MOTORLU BİR UAV TARAFINDAN KAYDEDİLEN İLK BVR KILL

Belçika merkezli savunma analizi kuruluşu Army Recognition, KIZILELMA'nın dünya tarihinde bir jet motorlu insansız savaş uçağı tarafından gerçekleştirilen ilk kayıtlı görüş ötesi hava-hava imhasını gerçekleştirdiğini yazdı. Haberde bu gelişmenin altıncı nesil savaş doktrinlerini somut gerçekliğe yaklaştırdığı belirtildi.

Bu tepkiler, KIZILELMA'nın sağladığı yeni yeteneklerin dünyada yarattığı etkiyi gözler önüne seriyor.