KIZILELMA’nın peş peşe başarısı dünyayı şaşkına çevirdi! Siyonist gazeteden itiraf

F-16'LAR VE AKINCI İLE ORTAK UÇUŞ: DAHA ÖNCE HİÇ YAPILMADI

Gazeteye göre testin bir diğer kritik boyutu, KIZILELMA'ya beş F-16 ve bir AKINCI TİHA'nın eşlik etmesi oldu. Böylece insanlı ve insansız platformlar ilk kez ileri hava muharebesi senaryosunda ortak görev icra etti.

Maariv bu durumu, Türkiye'nin geleceğin muharebe doktrininde söz sahibi olacağının açık bir göstergesi olarak yorumladı.