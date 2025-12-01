01 Aralık 2025, Pazartesi
Avcılar'da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme yönünde seyreden metrobüste Şükrübey Durağı'na yanaştığı sırada arıza meydana geldi. Araçta bulunan yolcular aşağı indirildi. Durakta kalan metrobüs sebebiyle seferler bir süre aksadı. Yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yolcu ve araç yoğunluğu oluştu. Metrobüs, çekiciyle kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.