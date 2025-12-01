01 Aralık 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Avcılar'da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Avcılar’da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı

Avcılar'da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2025 10:54
Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme yönünde seyreden metrobüste Şükrübey Durağı'na yanaştığı sırada arıza meydana geldi. Araçta bulunan yolcular aşağı indirildi. Durakta kalan metrobüs sebebiyle seferler bir süre aksadı. Yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yolcu ve araç yoğunluğu oluştu. Metrobüs, çekiciyle kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avcılar’da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Balıkçının karşısına ayı ve yavrusu çıktı
Balıkçının karşısına ayı ve yavrusu çıktı
DEAŞ operasyonu! Yakalanan 3 zanlı tutuklandı
DEAŞ operasyonu! Yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
7 kez ölümden döndü!
7 kez ölümden döndü!
Yurdun doğusu kar altında!
Yurdun doğusu kar altında!
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Burhaniye de yazlıklar su altında kaldı
Burhaniye de yazlıklar su altında kaldı
İstanbul’a kar yağacak mı?
İstanbul'a kar yağacak mı?
Kars’a mevsimin ilk karı düştü
Kars'a mevsimin ilk karı düştü
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Kars’a mevsimin ilk karı düştü
Kars'a mevsimin ilk karı düştü
Daha Fazla Video Göster