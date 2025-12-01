Fenomen yazar cinayet hükümlüsü çıktı! Sahte isimle konferanslar vermiş
Adana'da polis, sosyal medyada Ali Demir Evrensel ismini kullanarak dini duyguları istismar edecek paylaşımlar yapan, sahte isimle yayınladığı 7 kitapla ilgili konferanslar düzenleyen kişinin, 2'si cinayet olmak üzere 3 dosyadan 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ramazan Evrensal (49) olduğunu tespit etti. Kimliği yüz tanıma sistemiyle ortaya çıkarılan Evrensal, saklandığı villaya düzenlenen operasyonda yakalandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 01.12.2025 10:50