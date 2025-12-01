Fenomen yazar cinayet hükümlüsü çıktı! Sahte isimle konferanslar vermiş

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada Ali Demir Evrensel ismini kullanıp, halkın dini duygularını istismar edecek paylaşımlar yapan kişiyi takibe aldı. Kullanıcı adını sorgulayan ekip, bu isimde bir kişinin olmadığını belirleyince yüz tanıma sisteminden yaptığı kontrolde şüphelinin Ramazan Evrensal olduğunu saptadı.