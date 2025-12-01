Roman gibi gerçek hayat hikayesi

01 Aralık 2025, Pazartesi

Giriş: 01.12.2025 10:59
Adana'da polis, sosyal medyada sahte kimlikle paylaşımlar yapan hesabın arkasındaki kişinin yıllardır firari olan, iki cinayet dosyasından 36 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü olduğunu belirledi. Hükümlünün sahte kimlikle yazar kimliği oluşturup 7 kitap yayımladığı ve birçok ilde konferanslar düzenlediği ortaya çıktı.
