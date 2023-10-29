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Görüntüler Sivas'tan! Köy muhtarı güvenlik kamerası görüntüleri izleyince şoke oldu

İHA
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Giriş: 29.10.2023 13:41
Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Kılıçköy'ün muhtarı Temur Kılıç, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri incelerken gördükleri karşısında hayrete düştü.
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