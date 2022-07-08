08 Temmuz 2022, Cuma
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Görenler şaşkına döndü! Gökyüzü yeşile büründü
Son dakika dünya haberi... ABD'nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls'ta fırtınanın etkisi ile gökyüzü yeşile döndü. Gökyüzünün rengi, bölge sakinlerini şaşkına uğratırken, görüntüler ve fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.