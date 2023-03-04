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Gizemi hala çözülemedi! Mısır piramidinin içinde yeni gizli geçit keşfedildi | Keops Piramidi'ndeki gizli geçit kral odasına mı çıkıyor?

A Haber
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Giriş: 04.03.2023 09:00
Mısır'da en büyük piramid olan Keops Piramidi'nin içinde kralın mezar odasına götürebileceği düşünülen yeni bir gizli geçit keşfedildi. Araştırmacılar gizli geçidi ancak 7 yılda keşfedebildiklerini de aktardı.
Mısır piramidindeki gizli geçit... MISIR PİRAMİDİNDEKİ GİZLİ GEÇİT...

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