Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 ölüm, 4 gözaltı

Almanya’dan İstanbul’a gezmek için gelen 4 kişilik aile gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Anne ve iki çocuğu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, baba entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Şüpheli gıda zehirlenmesiyle ilgili gözaltılar olduğu öğrenildi. A Haber muhabiri Erşan Karaca, gelişmeleri canlı yayında aktardı.

