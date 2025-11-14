14 Kasım 2025, Cuma

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 ölüm, 4 gözaltı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 ölüm, 4 gözaltı

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 ölüm, 4 gözaltı

Giriş: 14.11.2025 16:54
Almanya’dan İstanbul’a gezmek için gelen 4 kişilik aile gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Anne ve iki çocuğu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, baba entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Şüpheli gıda zehirlenmesiyle ilgili gözaltılar olduğu öğrenildi. A Haber muhabiri Erşan Karaca, gelişmeleri canlı yayında aktardı.
