Gıda denetimleri işte böyle yapılıyor! A Haber görüntüledi

Tüm Türkiye'nin gündeminde olan halk sağlığı ile oynayan gıda ürünlerinin tespit edildiği Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nı A Haber görüntüledi. A Haber muhabiri Kübra Bal, işleyişi uzmanlarına sordu.

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