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Gıda denetimleri işte böyle yapılıyor! A Haber görüntüledi

Gıda denetimleri işte böyle yapılıyor! A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 15:59
Tüm Türkiye'nin gündeminde olan halk sağlığı ile oynayan gıda ürünlerinin tespit edildiği Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nı A Haber görüntüledi. A Haber muhabiri Kübra Bal, işleyişi uzmanlarına sordu.
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Gıda denetimleri işte böyle yapılıyor
Gıda denetimleri işte böyle yapılıyor
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