Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

29 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.11.2025 01:32
Manisa’nın Kula ilçesinde hizmet veren Kula Devlet Hastanesi, afet ve acil durumlara hazırlığı güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Artan deprem risklerine karşı farkındalığı artırmak ve olası bir afet anında koordinasyonun sağlıklı ilerlemesini hedefleyen tatbikat, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.
