Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Manisa’nın Kula ilçesinde hizmet veren Kula Devlet Hastanesi, afet ve acil durumlara hazırlığı güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Artan deprem risklerine karşı farkındalığı artırmak ve olası bir afet anında koordinasyonun sağlıklı ilerlemesini hedefleyen tatbikat, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

