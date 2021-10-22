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Genci darp etti, bekçiyi bıçakladı, “Çek abi hatıra kalır” dedi

İHA
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Giriş: 22.10.2021 12:43
Güncelleme:22.10.2021 12:50
Aksaray’da bir vatandaşı gasp etmek isterken bekçiyi gören yabancı uyruklu genç önce gasp etmek istediği vatandaşı darp edip sonra da olaya müdahale eden bekçiyi bıçaklayarak yaraladı. Gazetecilerin “Neden yaptın” sorusuna ise gülerek, “Yanlışlıkla oldu, çek abi hatıra kalır” diye cevap verdi.
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