22 Ekim 2021, Cuma
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Genci darp etti, bekçiyi bıçakladı, “Çek abi hatıra kalır” dedi
Aksaray’da bir vatandaşı gasp etmek isterken bekçiyi gören yabancı uyruklu genç önce gasp etmek istediği vatandaşı darp edip sonra da olaya müdahale eden bekçiyi bıçaklayarak yaraladı. Gazetecilerin “Neden yaptın” sorusuna ise gülerek, “Yanlışlıkla oldu, çek abi hatıra kalır” diye cevap verdi.