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Gemlik'te 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Gemlik'te 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 14:47
Güncelleme:15.09.2024 14:48
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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