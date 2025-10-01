01 Ekim 2025, Çarşamba

Geminin ambarına düşen işçi yaralandı

Giriş: 01.10.2025 00:05
Olay, akşam saatlerinde Derince ilçesinde bulunan Safiport Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işçi çalışma sırasında dengesini kaybederek gemi ambarına düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine limana sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden çıkartılan işçi olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
