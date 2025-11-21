"Geliyorum" diyen facia! Böcek ailesi can çekişirken otel kapısı kilitliymiş

İstanbul Esenyurt'ta yanlış ilaçlama sonucu biri bebek 7 kişi hastanelik olurken gözler 4 kişilik ailenin yok olduğu otel faciasındaki ihmaller zincirine çevrildi. Tarım İl Müdürlüğü ve Adli Tıp ön raporlarına göre; ölüm nedenini 'gıda değil kimyasal zehir' olarak doğrularken ortaya çıkan görüntüler kahretti. Zehirlenen ailenin yardım aradığı sırada otel kapısının kilitli olduğu personelin yerinde bulunmadığı ve ilaçlamanın sertifikasız kişilerce havalandırma yapılmadan gerçekleştirildiği belgelendi.

