17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziosmanpaşa’da kahreden olay! Yangın faciasında 2 kardeş öldü, 1'i ağır yaralandı

Gaziosmanpaşa’da kahreden olay! Yangın faciasında 2 kardeş öldü, 1'i ağır yaralandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2021 15:35
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir evde, 3 çocuğun yanlarında bir yetişkin yokken yangın çıktı. Kahreden olay sonucu 3 yaşındaki Muhammet Köken ile 1 yaşındaki üvey kardeşi Mesut Efe Öğündür öldü. Muhammet'in ikiz kardeşi Elif ağır yaralandı.
Gaziosmanpaşa’da kahreden olay! Yangın faciasında 2 kardeş öldü, 1’i ağır yaralandı
Gaziosmanpaşa’da kahreden olay! Yangın faciasında 2 kardeş öldü, 1'i ağır yaralandı
Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
İzmit’te kamyonet sağlık ocağına girdi!
İzmit’te kamyonet sağlık ocağına girdi!
Kan donduran vahşet!
Kan donduran vahşet!
Doğu Ekspresi Kars’ta kutlamalarla karşılandı
Doğu Ekspresi Kars’ta kutlamalarla karşılandı
Ver parayı al ehliyeti!
Ver parayı al ehliyeti!
Hakkari’de araçlar kara gömüldü
Hakkari'de araçlar kara gömüldü
Sahte içkiden bir haftada 33 can kaybı!
Sahte içkiden bir haftada 33 can kaybı!
Göz gözü görmüyor!
Göz gözü görmüyor!
Sahte içki kurbanları 35’e yükseldi!
Sahte içki kurbanları 35’e yükseldi!
İstanbul’da dudak uçuklatan mezar yeri ücreti!
İstanbul'da dudak uçuklatan mezar yeri ücreti!
Daha Fazla Video Göster