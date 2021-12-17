Gaziosmanpaşa’da kahreden olay! Yangın faciasında 2 kardeş öldü, 1’i ağır yaralandı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir evde, 3 çocuğun yanlarında bir yetişkin yokken yangın çıktı. Kahreden olay sonucu 3 yaşındaki Muhammet Köken ile 1 yaşındaki üvey kardeşi Mesut Efe Öğündür öldü. Muhammet'in ikiz kardeşi Elif ağır yaralandı.