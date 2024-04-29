Gaziantep’te etkili olan rüzgar bir evin çatısını uçurdu

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkilerken bazı evlerin çatısı uçtu. Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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