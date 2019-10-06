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06.10.2019

Gaziantep'te akraba faciası! İki amca oğlunu vurdu ardından intihar etti |Video

Gaziantep'te akraba faciası! Araban ilçesinde cinnet getiren bir kişi, elindeki av tüfeğiyle önce iki amca oğluna ateş ederek yaraladı, ardından da intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesi Esentepe kırsal mahallesinde yaşayan ve cinnet getiren Ahmet Kandilli (56), Esentepe Mahallesi'ndeki evinde av tüfeğini alarak Fakılı kırsal mahallesi Eski Değirmen Çat mevkisine gitti. Ahmet Kandilli, burada rastladığı amca oğulları Mustafa ve Mehmet Kandilli'ye ateş ederek yaraladı. Kandilli, daha sonra ise çenesine dayadığı tüfekle intihar etti. Mehmet Kandilli olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkyürek ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Kandilli'nin cenazesi ön otopsi için Araban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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