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Gaziantep'de 3 aylık bebek ve annesi kurtarıldı o anlar kamerada!

DHA
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Giriş: 07.02.2023 11:14
Gaziantep'de bulunan Ayşe Mehmet Polat sitesinde 3 aylık bebek ve annesi arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
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