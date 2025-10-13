Garsonluktan örgütlü borsa dolandırıcılığına

Borsada manipülasyon yaparak küçük yatırımcıyı zarara soktukları belirlenenlere yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Onur Yılmaz itirafçı oldu. Kayınpederinin lokantasında garsonluk yaptığı sırada borsaya merak saldığını söyleyen Yılmaz, 6 lira olan hisseleri manipülasyonla 11 liraya yükselttiğini itiraf etti.

