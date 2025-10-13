13 Ekim 2025, Pazartesi

Garsonluktan örgütlü borsa dolandırıcılığına
Garsonluktan örgütlü borsa dolandırıcılığına

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 09:18
Borsada manipülasyon yaparak küçük yatırımcıyı zarara soktukları belirlenenlere yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Onur Yılmaz itirafçı oldu. Kayınpederinin lokantasında garsonluk yaptığı sırada borsaya merak saldığını söyleyen Yılmaz, 6 lira olan hisseleri manipülasyonla 11 liraya yükselttiğini itiraf etti.
Garsonken borsa manipülatörü oldu

