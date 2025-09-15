16 Eylül 2025, Salı

Freni patlayan tırın otobüse çarpma anı kamerada!
Freni patlayan tırın otobüse çarpma anı kamerada!

Freni patlayan tırın otobüse çarpma anı kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 23:45
Malatya’nın Darende ilçesinde freni boşalan bir tır, yolcu otobüsüne çarptıktan sonra dereye yuvarlanarak alev aldı. Kazada otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, tır sürücüsü yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
