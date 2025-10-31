Freni patlayan kamyon araca arkadan çarptı: 1 ölü

İddiaya göre, Dargeçit ilçesi Ilısu Barajı DSİ mevkiinde kontrol noktasında duran hafriyat kamyonuna, freni patlayan başka bir hafriyat kamyonu arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Sıraç Akay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN