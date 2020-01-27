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27.01.2020

Fox TV'den skandal sansür! Savaşçı dizisindeki 'Amerikalılar' ifadesi sansürlendi

Türkiye’ye karşı operasyonların medya tetikçiliğini üstlenen ve özellikle Fox Ana Haber’de Fatih Portakal üzerinden algı operasyonu yürüten Amerikan sermayeli Fox tv ‘pes’ dedirten bir sansürle gündeme geldi. Fox TV’de yayınlanan Savaşçı dizisindeki bir sahnede ‘Kopuz Albay’ın bir teröristin dövdüğü sırada ‘Amerikalılara yardım eden bir teröristi dövüyor’ sözlerinde ‘Amerikalılar’ ifadesinin sansürlenmesi tepkiyle karşılandı. Amerikan sermayesiyle finanse edilen Fox TV’nin sahibine laf ettirmediği bir kez daha gözler önüne serildi.

EMPERYALİZMİN KANALI

Fox Tv haber sunucusu Fatih Portakal Türkiye'nin milli çıkarları hedef alarak Türk askerine işgalci Türkiye'yi ise emperyalistlikle suçlamıştı. Öldürülen teröristler için rahmet dileyen Fatih Portakal, Türk askerine işgalci demişti. ABD merkezli Fox'un çalışanı Portakal, ABD'nin desteklediği Hafter'in hayalini suya düşürecek olan tarihi Libya anlaşmasıyla ilgili Türkiye'ye cephe almıştı. Türkiye'ye alçakça iftiralar atan Portakal'ın tarihi sömürgecilik ile dolu olan ABD'ye karşı ise tek cümle kullanmamıştı.

Fatih Portakalın Türkiye düşmanlığı bitmiyor FATİH PORTAKAL'IN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI BİTMİYOR
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İşte FOX sunucusu Fatih Portakalın Libya hazımsızlığı! İşte skandallarla dolu karnesi... İŞTE FOX SUNUCUSU FATİH PORTAKAL'IN LİBYA HAZIMSIZLIĞI! İŞTE SKANDALLARLA DOLU KARNESİ...
Fatih Portakaldan skandal Libya tezkeresi yorumu FATİH PORTAKAL'DAN SKANDAL LİBYA TEZKERESİ YORUMU

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