Fatih Portakal'ın Türkiye düşmanlığı bitmiyor

Türkiye, Batılı ve bazı Arap devletlerinin yardımıyla darbe girişimi başlatılan Libya'nın resmi hükümetine destek vereceğini açıkladı. ABD merkezli kanalı çalışanı Fatih Portakal ise, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ortağı Libya'ya destek vermesini emperyalistlik ve sömürgecilik olarak yorumladı. Portakal'ın küstah açıklaması eski vukuatlarını da hatırlattı.

ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu Fox kanalında haber sunan Fatih Portakal, Türkiye'yi emperyalistlik ve sömürgecilikle suçladı. Twitter'da başlatılan #ÖzürDilePortakal hashtag'ine 14 binden fazla yorum yapılırken, Portakal'ın eski vukuatları da yeniden gün yüzüne çıkartıldı.

EMPERYALİST VE SÖMÜRGECİ SUÇLAMASI

Portakal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten. Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğal gaz ve petrol. Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı, Türkiye ayaklandı.

VUKUATLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Türkiye Cumhuriyeti hakkında kullandığı küstah ifadeler sonrasında linç edilen Portakal'ın eski açıklamaları da gündeme getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Amerli'de yaşayan Türkmenlerin kurtarılması sonrası bunu PKK'nın başarısıymış gibi göstermeye çalışan Fatih Portakal, "Bugün o Türkmenler kurtulduysa, yatıp kalkıp ABD'ye, Irak hükümetine, Peşmergeye ve PKK'ya da teşekkür etmeliler." sözlerini sarf etmişti.

Mehmetçik'in terör operasyonu sonrası yapılan açıklamayı okuyan Portakal, canlı yayında bir skandala daha imza attı.

Portakal, "İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Öldürülen terörist sayısı 46 oldu. Allah rahmet eylesin her biri için" şeklinde konuştu.

Fox sunucusunun skandalları bunlarla da sınırlı değil. Portakal, bir keresinde de Fransa sokaklarını ateşe veren, esnafını yağmalayan ve ülkenin güvenlik güçlerine saldıran Sarı Yeleklileri örnek aldı.

Fatih Portakal, Türkiye'de de Sarı Yelekliler gibi eylemler yapılması için sokağa çıkma çağrısında bulundu.