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07.01.2020
Fatih Portakal'ın vukuatları bitmiyor
ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu Fox kanalında haber sunan Fatih Portakal, Türkiye'yi emperyalistlik ve sömürgecilikle suçladı. Twitter'da başlatılan #ÖzürDilePortakal hashtag'ine 14 binden fazla yorum yapılırken, Portakal'ın eski vukuatları da yeniden gün yüzüne çıkartıldı.
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