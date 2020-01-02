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Fatih Portakal'dan skandal Libya tezkeresi yorumu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
FATİH PORTAKAL'DAN SKANDAL LİBYA YORUMU

, TBMM'de yapılan oylama sonrası Libya tezkeresinin 183'e karşı 332 oyla kabul edilmesi sonrası adeta çılgına döndü. Hükümeti hedef gösteren Fox sunucusu Fatih Portakal, "Siyasi kararın sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız" ifadelerine yer verdi.

Libya'nın Türkiye'den askeri yardım istemesi sonrası konu TBMM'ye taşındı. Türkiye'nin uluslararası alanlarda çıkarlarını savunmak yerine faydalı olan ne varsa karşısında olan kesim bir kez daha sahneye çıktı. , TBMM'den Libya tezkeresinin kabul etmesi sonrası hükümeti hedef haline getirmeye çalıştı.

"SİYASİ KARARDIR"

Fatih Portakal, Türkiye'nin milli menfaatlerini korumak için çıkarılan Libya tezkeresini siyasi karar olarak yorumladı. CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi'nin 'Hayır' dediği Libya tezkeresine aynı zamanda İsrail ve Yunanistan da karşı çıkıyor.

Uluslararası aranda avantaj sağlamak için yapılan tüm çalışmaların karşısında olanlar bir kez daha hükümeti halkın önüne atmaya çalıştı.

Libya tezkeresi için "Siyasi karar" diyen Fatih Portakal, "Siyasi kararın sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Fatih Portakal'dan skandal Libya yorumu FATİH PORTAKAL'DAN SKANDAL LİBYA YORUMU

Cumhurbaşkanlığından Libya açıklaması: Oyunlarını bozmaya devam edeceğiz CUMHURBAŞKANLIĞINDAN LİBYA AÇIKLAMASI: OYUNLARINI BOZMAYA DEVAM EDECEĞİZ
CHP ve HDP'nin yardımına koştular! Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Libya tezkeresi için renklerini belli etti CHP VE HDP'NİN YARDIMINA KOŞTULAR! SAADET PARTİSİ VE GELECEK PARTİSİ LİBYA TEZKERESİ İÇİN RENKLERİNİ BELLİ ETTİ
Libya tezkeresinin önemi ne? Muhalefet neden karşı çıkıyor? LİBYA TEZKERESİNİN ÖNEMİ NE? MUHALEFET NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

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