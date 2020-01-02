Fatih Portakal'dan skandal Libya tezkeresi yorumu
Fatih Portakal, TBMM'de yapılan oylama sonrası Libya tezkeresinin 183'e karşı 332 oyla kabul edilmesi sonrası adeta çılgına döndü. Hükümeti hedef gösteren Fox sunucusu Fatih Portakal, "Siyasi kararın sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız" ifadelerine yer verdi.
Libya'nın Türkiye'den askeri yardım istemesi sonrası konu TBMM'ye taşındı. Türkiye'nin uluslararası alanlarda çıkarlarını savunmak yerine faydalı olan ne varsa karşısında olan kesim bir kez daha sahneye çıktı. Fatih Portakal, TBMM'den Libya tezkeresinin kabul etmesi sonrası hükümeti hedef haline getirmeye çalıştı.
"SİYASİ KARARDIR"
Fatih Portakal, Türkiye'nin milli menfaatlerini korumak için çıkarılan Libya tezkeresini siyasi karar olarak yorumladı. CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi'nin 'Hayır' dediği Libya tezkeresine aynı zamanda İsrail ve Yunanistan da karşı çıkıyor.
Uluslararası aranda avantaj sağlamak için yapılan tüm çalışmaların karşısında olanlar bir kez daha hükümeti halkın önüne atmaya çalıştı.
Libya tezkeresi için "Siyasi karar" diyen Fatih Portakal, "Siyasi kararın sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.
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