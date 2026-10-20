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Cenaze töreninde soğuk rüzgarlar: Önce Kılıçdaroğlu elini uzattı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cenaze töreninde soğuk rüzgarlar: Önce Kılıçdaroğlu elini uzattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki soğuk savaş, bu kez Meclis'te düzenlenen cenaze töreninde kendini gösterdi. Özel ile Kılıçdaroğlu törende zoraki tokalaştı, sonrasında ise göz göze bile gelmedi. Özel'in öfkeli mimikleri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ise CHP'de kalan belediye başkanlarını yeniden mercek altına aldı. Kulislerde yeni ihraç dalgasının kasım ayında yaşanacağı konuşuluyor. İki parti arasında Halk TV krizi de sürerken yeni hafta, Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyonla başladı.

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