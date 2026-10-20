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İstanbul merkezli 8 ilde vize şirketlerine operasyon! 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul merkezli 8 ilde vize şirketlerine operasyon! 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 8 ilde, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, bot yazılımları kullanarak konsoloslukların çevrim içi randevu sistemlerindeki uygun saatleri otomatik olarak kapattıkları ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü. A Haber muhabiri Erşan Karaca, operasyonun ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

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