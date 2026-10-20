İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! 15 adrese baskın: 15 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul, Burdur ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 ilde 15 adrese gerçekleştirilen baskınlarda, aralarında aktif ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında banka hesap hareketleri, para transferleri ve ardışık arama kayıtları incelenirken A Haber muhabiri Erşan Karaca ile kameraman Aydın Baytar son gelişmeleri canlı yayında aktardı.