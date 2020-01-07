İşte FOX sunucusu Fatih Portakal'ın Libya hazımsızlığı! İşte skandallarla dolu karnesi...
Emperyalist ABD sermayeli FOX TV'nin sicili skandallarla dolu sunucusu Fatih Portakal, Türkiye'nin kendi denizlerinde petrol ve doğal gaz aramasından rahatsız olarak, "emperyalist olduk" dedi. Portakal daha önce de Türkiye'nin sınır dışındaki terörle mücadele operasyonlarına yönelik "işgal" ifadelerini kullanmıştı. İşte FOX'un provokatif sunucusu Fatih Portakal'ın skandallar karnesi…
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar, bölge üzerinde emelleri olan emperyalistleri olduğu kadar ülkemizdeki sözcülerini de çileden çıkarıyor.
Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalayan Türkiye, doğal olarak bu ülkelerin hedefi haline geldi. Libya Mutabakatı ile dünyaya adeta ders veren Türkiye, bu hamlesi ile içerideki bazı odakların da saldırılarına maruz kalıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Orada ne işimiz var" sözlerinden sonra şimdi de FOX TV sunucusu Fatih Portakal ortaya çıktı.
FATİH PORTAKAL'DAN KARALAMA KAMPANYASI
Portakal, Meclis'ten geçen Libya Tezkeresi'ni asılsız iddialarla suçlayarak karalama kampanyası başlattı.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin demokrasiye destek vermesi için Türk Askeri'ni Libya'ya davet etmesinin; sömürgeci ABD ve Avrupa ülkelerinden farkı olmadığını öne sürerek "gidiş amacımızın sadece petrol ve doğal gaz" sözleriyle Türkiye'yi emperyalistlerle aynı safa koydu!
Yaptığı skandal açıklamayla sömürgeci ülkelerin yerlerinden ettiği 4 milyon mülteciyi Türkiye'nin kabul etmesini ve onlara yaşam sunmasını görmezden geldi.
"TÜRKİYE EMPERYALİST BİR ÜLKE OLDU"
Portakal Türkiye'yi bu açıklamalarla suçladı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten.
Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğal gaz ve petrol...
Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar"
BU İLK SKANDALI DEĞİL!
Fatih Portakal'ın "emperyalizm" çıkışı ilk skandalı değil! İşte "Amerikan tilkisinin" kabarık sicili...
TÜRK ASKERİNE İŞGALCİ DEMİŞTİ!
Şanlı ordumuz Rasulayn'ın güvenliğini sağladıktan sonra YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asmıştı. Türkiye'nin zaferini hazmedemeyen Fatih Portakal da Mehmetçiğin bayrak asmasını kınayarak görüntüleri yayınlamadı ve Türkiye'yi işgalcilikle suçladı!
KANAL İSTANBUL İFTİRASI
Portakal, daha önce hukuken mümkün olmayan bir iddia üzerinden yine Türkiye'ye iftira atmış, "Kanal İstanbul'un yapılmak istenme nedeni bana göre ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak." demişti.
DARBECİLERİN MEDYA AYAĞI
17-25 Aralık'ta FETÖ tarafından yapılmak istenen darbe girişiminin medya ayağı olduğu belirtilen FOX TV, bu süreçte FETÖ'den tutuklanan FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün'den gelen yasa dışı bilgileri yayınlayarak algı yarattı. Kanal 25 Aralık yargı darbe girişimini yöneten FETÖ savcısı Muammer Akkaş'ın hedef aldığı Türkiye'nin ileri gelen iş adamlarını hedef alan yayınlar gerçekleştirdi. Fatih Portakal bu kumpas sürecinde başrol oynadı.
DİPLOMATİK BAŞARILARI BALTALAMA ÇABASI
ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Lindsey Graham'ın da olduğu cumhuriyetçi senatörlerden bazılarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşmeye davet etmişti. Amerikan sermayesi FOX TV'nin haber sunucusu Fatih Portakal, söz konusu görüşmeden bir kareye Twitter hesabından atıfta bulunarak "Millet meclisi önünde hesap verme durumu olmayan #Erdoğan'ın, ABD'de birkac muhalif senatörle #Trump tarafından bir araya getirilmesi diplomatik bir rezalet." ifadelerini kullanmıştı.
Fatih Portakal'ın "diplomatik rezalet" diyerek eleştirdiği o salonda hazır bulunan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören karar tasarısının oylanmasını engellemişti. Graham, kararında Erdoğan ile görüşmesinin etkili olduğunu vurgulamıştı.
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA DA ALGI PEŞİNDEYDİ
Türkiye'nin terör yuvalarını yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal yaptığı bir paylaşımla yine boş durmamış, algı operastörlüğünü yerine getirmişti.
Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin engelleme çabalarına rağmen Başkan Erdoğan'ın emriyle Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görmezden gelen Portakal, paylaşımında "Keşke Trump'a cevap verebilen biri çıksa" ifadelerini kullanmıştı.
"TÜRKİYE PKK'YA TEŞEKKÜR ETMELİ"
Portakal, canlı yayında 'Türkiye PKK'ya teşekkür etmeli' diyerek büyük bir skandala imza atmış, tepkilerin hedefi olmuştu.
CUMHURBAŞKANINA BÜYÜK SAYGISIZLIK
Fox TV Anahaber sunucusu Fatih Portakal, saygı sınırlarını zorlayarak canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yapmıştı.
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