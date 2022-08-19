Fırsatçılık ahlaki değerleri sorgulattı

Fırsatçılık, stokçuluk özellikle pandemiyle hayatımıza yakinen yerleşen 2 kavram. İşte bu kavramla birlikte ticari alanda yapılan fırsatçılıklar ahlaki değerleri sorgulatıyor. Ekibimiz konunun uzmanları ile ile fırsatçılığı konuştu. Detaylar dosya haberimizde...

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