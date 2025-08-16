17 Ağustos 2025, Pazar

Fırlattığı kumanda 'silah' sayıldı! Dilan Çıtak babasıyla davalık oldu
Fırlattığı kumanda ’silah’ sayıldı! Dilan Çıtak babasıyla davalık oldu

Fırlattığı kumanda 'silah' sayıldı! Dilan Çıtak babasıyla davalık oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 23:09
Uçakta kabin memuruna saldırdığı görüntülerle gündem olan şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum’da trafik polisiyle yaşadığı gerilimin ardından yine bir saldırı iddiasıyla gündeme geldi. Bu kez tartışmanın merkezinde babası İbrahim Tatlıses var. Çıtak’ın öfkeyle fırlattığı televizyon kumandası “silah” sayıldı. Savcılık, olayla ilgili “silahla yaralamaya teşebbüs” suçundan dava açtı.
