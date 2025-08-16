Fırlattığı kumanda ’silah’ sayıldı! Dilan Çıtak babasıyla davalık oldu

Uçakta kabin memuruna saldırdığı görüntülerle gündem olan şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum’da trafik polisiyle yaşadığı gerilimin ardından yine bir saldırı iddiasıyla gündeme geldi. Bu kez tartışmanın merkezinde babası İbrahim Tatlıses var. Çıtak’ın öfkeyle fırlattığı televizyon kumandası “silah” sayıldı. Savcılık, olayla ilgili “silahla yaralamaya teşebbüs” suçundan dava açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN