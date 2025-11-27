27 Kasım 2025, Perşembe

Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler: Zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi

Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler: Zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi

Giriş: 27.11.2025 11:12
Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirdi. Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2’si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi. Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.
