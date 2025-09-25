25 Eylül 2025, Perşembe

Fındık bahçesindeki çuvalın içindeki bidonlardan uyuşturucu çıktı
Fındık bahçesindeki çuvalın içindeki bidonlardan uyuşturucu çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 20:17
Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Narkotik Şube ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A.(27), E.E.(29), Ş.I.(65) ve A.I.(28) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaştı. Şüphelilerin ikametlerinde ve fındık bahçesinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda ikametlerde ve fındık bahçesinde saklanmış çuval içindeki bidonlarda 10 kilo 540 gram kubar esrar, 3 gram bonzai, sıvılaştırılmış bonzai (AME) maddesi enjekte edilmiş mendil, 2 kök kenevir bitkisi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
