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Finansal güvenlik nasıl artırılır? Türkiye Bankalar Birliği tüketicilere önerilerde bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 16:01
Türkiye Bankalar Birliği'nden tüketicilere finansal güvenliği artıracak önerileri açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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