Ferdi Tayfur için mevlit! Miras tartışmasında...

Bugüne kadar dillerden düşmeyen onlarca şarkı besteledi. Birçok başarıya imza attı. Ya��arken sayısız sosyal yardım yaptı. Milyonlarca hayranı onu tanımadan sevdi ve bağrına bastı. Ancak kendi ailesi ölümünün ardından miras kavgasına tutuştu. Usta sanatçının toprağa verilişinin üzerinden bir hafta geçti. Duası okutuldu. Aile fertleri gündemden düşmeyen o iddialar için bakın ne dedi...

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