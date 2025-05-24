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Fenomen balıkçının Merve ismini taktığı balığı martı avladı

Fenomen balıkçının Merve ismini taktığı balığı martı avladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 11:50
Trabzon'da yaşayan balıkçı Ali Osman Erçin, sosyal medyada çektiği içeriklerle tanınıyor. Denizde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan fenomen balıkçı, yakaladığı bir balığa ''Merve'' ismini koydu ve onu tekrar sulara bıraktı. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı o da pusuya yatan bir martıydı. Ne yazık ki, martı Merve'yi suyla buluşur buluşmaz avladı.
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Fenomen balıkçının Merve ismini taktığı balığı martı avladı
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