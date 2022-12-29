29 Aralık 2022, Perşembe
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Fatih’te koltuk değnekli hırsız kamerada!
Olay, Fatih Şehremini Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, koltuk değnekli M.K., cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheli şahıs, yanındaki meyve bıçağını babalarının dükkanında çalışan 2 kardeşe çekerek vitrinde duran altınları almak istedi. Dükkan çalışanları, şüpheliyi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Altınları almak için ısrarcı olan M.K., koltuk değneğiyle dükkanın vitrin camını kırdı. Bunun üzerine dükkan çalışanlarından biri, fırça sapıyla şüpheliye vurarak yere düşürdü.